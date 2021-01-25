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Общество. Новости

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Мясников назвал привычку, куда опаснее курения сигарет

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Курение кальяна намного негативнее сказывается на организме человека, чем курение обычных сигарет. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» главврач ГКБ имени Жадкевича (ГКБ №71) и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, при 45-минутном курении кальяна человек вдыхает в себя ровно столько вредных веществ, как если бы он выкурил полторы пачки сигарет.

«Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в легких происходит микро ожег на протяжении затяжки... что потом может провоцировать рак легкого», — рассказал Мясников.

Врач подчеркнул, что безопасного курения не существует. Трубки и сигары также наносят вред организму. Остающиеся во рту микрочастицы сгорания могут стать причиной появления онкологии полости рта.

Ранее Мясников рассказал, что курение может привести к образованию тромбов в организме человека.

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