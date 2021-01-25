В РФ не выявили южноафриканскую мутацию коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России пока не была обнаружена южноафриканская мутация коронавируса, передает ТАСС.

Большинство используемых в РФ и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса, в том числе южноафриканский и британский, уточнили в службе.

«На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся», — говорится в сообщении.



Также 25 января ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавирусной инфекции, выделенный от заболевшего в декабре прошлого года.