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Общество. Новости

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Рабочий из Югры предстанет перед судом за убийство двух односельчан

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Житель поселка Федоровский в Ханты-Мансийском автономном округе предстанет перед судом за то, что он застрелил двух односельчан из охотничьего ружья в мае 2020 года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 45-летний мужчина убил своих знакомых во время застолья в общежитии на территории поселка Федоровский Сургутского района. Причиной преступления стала ссора, произошедшая между ними.

После совершенного убийства обвиняемый направился в лес, где уснул. На следующее утром там его его обнаружили полицейские. Мужчина во всем признался.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. В СК отметили, что злоумышленнику может грозить пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что под Пензой мужчина застрелил охотника, перепутав его с кабаном.

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