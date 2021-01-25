«Зелёная Альтернатива» примет участие в 39 избирательных кампаниях

Председатель политической партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов заявил, что российские экоактивисты начинают подготовку к выборам в законодательные собрания 39 регионов. Все они состоятся в 2021 году вместе с выборами в Государственную Думу РФ. По словам лидера «ЗА!», такое решение принято после консультаций с местными отделениями партии и по результатам углубленной экспертизы локальной социально-политической повестки.

«Везде, где состоятся региональные выборы, есть актуальные экологические и социальные проблемы. Где-то даже слишком острые. Они обязательно станут приоритетными пунктами нашей партийной программы в том или ином субъекте страны. Уверен, сегодня жители России готовы поддержать альтернативную политическую силу, которая отстаивает простые и общезначимые ценности – право на чистую воду, воздух и почву. В отличие от бесполезного популизма, пустого мифотворчества или воинственной риторики других партий, «Зеленая Альтернатива» предельно честна со своим избирателем», — отметил Хвостов.

«Портрет нашего сторонника – житель крупного мегаполиса или моногорода с «грязным» укладом экономики, мама или папа детей дошкольного и школьного возраста. Иначе говоря, молодой, образованный, ищущий свой голос городской класс. Сегодня у этих людей появилась своя масштабная политическая платформа, где с ними говорят на понятном языке и слова всегда подкрепляются делом. Наш избиратель может больше не портить бюллетень или игнорировать выборы. У него есть возможность почувствовать себя частью большого значимого сообщества, которому не безразлично, что происходит со страной», — пояснил он.

«Мы совершенно точно видим мощный общественный запрос и серьезный потенциал «альтернативной» повестки на Ставрополье, в Иркутской и Омской областях, Красноярском крае, в регионах северо-запада и «Большого Урала». Что касается федерального уровня, то помимо партийного списка, «Зеленая Альтернатива» выдвинет кандидатов примерно в 190 из 225 одномандатных округов. Это самая широкая избирательная кампания экологов за всё время. В этом году у избирателей будет реальный выбор альтернативы удручающему настоящему. Поэтому те, кто поддержат «ЗА!», проголосуют за здоровое будущее в чистой стране. Мы сделаем всё возможное, чтобы наши люди победили», — заявил Руслан Хвостов.