Число погибших при пожаре в доме престарелых в Харькове выросло до 16 человек, один из постояльцев умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 11 пострадавших.

Отмечается, что мужчина скончался от полученного стресса.

Пожар в доме престарелых в Харькове произошел 21 января. Украинские власти объявили 23 января днем траура в связи с трагедией. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту пожара, были задержаны три человека.