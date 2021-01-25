В России выявлено еще 19 290 новых случаев коронавируса

В России выявили еще 19 290 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 382), Санкт-Петербурге (2 116), Московской области (1 163).

В стране за прошедший день выздоровели 19 003 пациента, скончались 456.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 738 690 жителей России, умерли 69 918 человек, вылечились 3 150 763.

Ранее сообщалось, что российские ученые первые в мире сфотографировали «британский» штамм COVID-19.