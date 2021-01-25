Гинцбург: изменения в инструкции к «Спутник V» не связаны с ее безопасностью

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал изменения в инструкции к вакцине «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что запрета на вакцинацию препаратом людей со злокачественными новообразованиями нет, есть лишь указание о применении с осторожностью. Такая корректива вызвана тем, что пациенты могут проходить курсы химиотерапии, которые влияют на иммунную функцию организма.

Специалист подчеркнул, что изменения никак не связаны с безопасностью вакцины «Спутник V».

Гинцбург добавил, что в связи с этим решение о вакцинации должен принимать лечащий врач в каждом конкретном случае.

Ранее стало известно, что в новой инструкции по медицинскому применению вакцины «Спутник V» появилось уточнение, что вакцинация может представлять риск для некоторых групп людей вследствие недостатка информации.