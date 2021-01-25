Инфекционист назвал сроки снятия ограничения по коронавирусу в России

Большую часть ограничений в России, введенных из-за коронавируса, можно будет снять после того, как 60-70% населения страны получат вакцину от COVID-19. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, передает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет примерно к концу лета. Кроме того, станет больше людей, которые переболели коронавирусом и получили антитела.

Малышев также напомнил, что после вакцинации по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, поскольку пока еще недостаточное количество человек имеют иммунитет.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 69 918 пациентов, вылечились 3 150 763 человека.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти готовы привить 60% россиян от коронавируса в 2021 году.