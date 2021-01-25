Подростка из Омска приговорили к 8 годам колонии за убийство матери

Омский областной суд приговорил 16-летнюю школьницу к восьми годам колонии, а ее 18-летнего друга — к 13 годам за убийство матери девушки в ночь на 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным Следственного комитета, 43-летняя женщина по возвращении домой застала несовершеннолетнюю дочь в постели с молодым человеком, в результате между тремя вспыхнул конфликт. В ходе ссоры парень нанес омичке несколько ударов ножом, а школьница добила ее ударами молотком и ножом по голове и телу. Судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Отмечается, что девушка проведет восемь лет в воспитательной колонии, а ее совершеннолетний друг — 13 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Приговор суда пока в законную силу не вступил.

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