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Общество. Новости

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Жириновский призвал студентов не становиться отличниками

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил студентов не жертвовать своим здоровьем ради оценок. По его словам, тройки и четверки — тоже оценки, цитирует его РИА «Новости».

Жириновский поздравил учащихся с Днем студента и напомнил, что задача молодых людей научиться правильно оценивать прошлое, ставить диагноз настоящему, делать великолепный прогноз на будущее, а также беречь свое здоровье.

«Не надо быть отличниками и двоечниками. Тройки и четверки. И здоровье сохраните», — сказал Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что мог бы влюбиться в девушку с внешностью Аленки. Политик встал на защиту памятника Аленки из Нововоронежа, который широко осуждался россиянами.

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