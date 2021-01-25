Банда Бютукаева планировала нападение на здание ФСБ в Грозном

Банда Аслана Бютукаева, ликвидированная на минувшей неделе в Чечне, намеревалась напасть на здание Федеральной службы безопасности в Грозном. Об этом заявил командир спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, проводивший спецоперацию по уничтожению боевиков, передает РИА «Новости».

По его словам, на месте проведения спецоперации, в рюкзаках Бютукаева были найдены записи, свидетельствующие об указанном нападении. Отмечается, что были указаны координаты расположения здания ФСБ, отмечен земельный участок, расположенный рядом. Как уточнил Чалаев, силовикам удалось выследить одного из боевиков и благодаря этому установить, что указанное место было точкой сбора.

Ранее сообщалось, что в Чечне ликвидировали лидера бандподполья Аслана Бютукаева, который был причастен к теракту в Домодедово в 2011 году.