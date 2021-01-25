Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах

Российская вакцина от коронавирусной инфекции уже зарегистрирована в 13 странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами по случаю Дня российского студенчества в понедельник, 25 января.

«Сейчас мы обладаем тоже уже известными эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы», — сказал глава государства.

Он также добавил, что в общем ситуация с инфекцией в РФ в настоящее время стабилизируется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Пакистан и Ливан зарегистрируют вакцину «Спутник V».