Путин заявил, что онлайн-формат обучения сказался на качестве образования

Президент России Владимир Путин заявил, что дистанционный формат обучения не мог не сказаться на качестве образования. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что трудности с онлайн-обучением в некоторых регионах были связаны с ограниченными техническими возможностями, отсутствием нужного оборудования и недостаточной скоростью связи.

«Были объективные сложности с организацией практических занятий», — произнес Путин.

При этом глава государства выразил уверенность в том, что студенты вместе с преподавателями наверстают упущенное в этот период.

Соответствующие заявления Путин сделал на встрече с учащимися вузов в честь Дня российского студенчества, которая прошла в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что дистанционное обучение в федеральных вузах продлится до 6 февраля, до этой же даты продлевается «дистант» и в вузах, подведомственных Правительству Москвы. Соответствующее решение принял Минобрнауки России.