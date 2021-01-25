Путин пообещал, что не менее 60% выпускников смогут попасть на бюджет в вузах

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече со студентами вузов заявил, что не менее 60% выпускников российских школ смогут в следующем учебном году попасть на бюджетные места в вузах, цитирует его ТАСС.

Путин уверил, что количество бюджетных мест в российских вузах было увеличено и выделено еще почти 34 тыс. бюджетных мест в предстоящем учебном году.

«Преимущественно их (бюджетные места. — «Газета.Ru») получат в регионах России. Таким образом, в общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ», — сказал Путин.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что число бюджетных мест в российских вузах возрастет на 9% в 2021-2022 учебном году, наибольший рост произойдет по программам IT-специальностей.