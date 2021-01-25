Путин прокомментировал несогласованные акции протеста 23 января

Россияне имеют право выражать свое мнение, но только в рамках закона, прокомментировал прошедшие в субботу, 23 января, несогласованные акции протеста по регионам РФ президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Во время общения со студентами он заявил, что необходимо выражать свое мнение, не выходя за рамки закона.

«Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — сказал Путин. После этого глава государства привел примеры из истории, когда незаконные действия приводили к раскачке общества и серьезным последствиям.

Также политик назвал недопустимым «выталкивать вперед» детей на акциях протеста, ведь так поступают «террористы».

Ранее Путин публично отрицал, что ему принадлежит дворец в Геленджике, о котором в своем расследовании говорил Алексей Навальный.