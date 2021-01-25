Заммэра: в Москве свободна половина коечного фонда для больных коронавирусом

В настоящее время в Москве половина коечного фонда для лечения заболевших коронавирусом свободна. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По ее словам, за последние два дня в городе впервые с октября число госпитализированных пациентов с инфекцией составило меньше одной тысячи.

Она отметила, что на фоне сокращения уровня заболеваемости COVID-19 власти Москвы приняли решение уменьшить число обсервационных пространств, в которые вселяют горожан с легким течением болезни, которые по тем или иным причинам не могут лечиться дома.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 69 918 пациентов, вылечились 3 150 763 человека.

Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что в России свободно 25% коечного фонда для больных коронавирусом.