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Общество. Новости

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Сотни московских студентов помогали учителям во время дистанционного обучения

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Более 400 студентов педагогических вузов и колледжей Москвы стали участниками городского проекта «Учитель на замену», рассказала вице-мэр Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«В День студента хочется поздравить всех учащихся вузов и колледжей. Помимо студентов-медиков, на которых легла нагрузка в борьбе с коронавирусом, особо отмечу студентов педагогического направления. Они оказали неоценимую помощь городу в условиях пандемии, помогая учителям проводить уроки. В 2019 году мы запустили сервис «Учитель на замену», и этой осенью он стал востребован как никогда. Им воспользовались более 130 школ», — отметила заместитель столичного градоначальника.

По словам Раковой, сервис помог директорам оперативно найти временную замену учителям из группы риска, чтобы сохранить их здоровье.

«Более 400 студентов МГПУ, МПГУ и педколледжей заменяли отсутствующих учителей и помогали педагогам, ведущим свои занятия дистанционно, в роли ассистентов. Все это позволило не прерывать учебный процесс, и дети не отстали от школьной программы», - подчеркнула Анастасия Ракова.

Она уточнила, что 137 студентов вузов и колледжей заменяли учителей начальной школы, 42 студента педвузов – учителей русского языка, 32 – математики, 29 – английского языка.

После успешного прохождения практики в школы города были трудоустроены на работу свыше 75 студентов.

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