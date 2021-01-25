В Минпросвещения рассказали, будут ли увольнять учителей, не привившихся от COVID

Учителя вакцинируются от коронавируса добровольно, увольнять преподавателей, не сделавших прививку, не будут. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, пишет РИА «Новости».

«Ни в коем случае, это абсолютно добровольное явление», — ответил Басюк на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что министерство просвещения не контролирует вакцинацию преподавателей, этим занимаются региональная и местная власти.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее президент России Владимир Путин не исключил снятия ограничений из-за улучшения ситуации с COVID-19 в РФ.