У студентов может появиться возможность выбора формата обучения

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает, что студентам стоит дать возможность самим выбирать формат обучения в вузе. Его слова приводит ТАСС.

«Надо дать возможности для выбора самому студенту, преподавателю и университету, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути», — сказал министр на церемонии старта российской национальной премии «Студент года — 2021».

Ранее Фальков заявил, что эпидемиологическая обстановка во многих регионах России позволяет вузам вернуться к очному формату обучения в ближайшее время. На данный момент из-за коронавируса обучение в ряде городов проходит дистанционно.