Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле ранее был судим

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле ранее был неоднократно судим. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

«Подозреваемый имеет большое количество судимостей», — сказал собеседник.

По данным местных СМИ, подозреваемый имеет 30 судимостей. Один пострадавший получил семь ударов ножом, еще двое — по три-четыре.

Ранее стало известно, что вечером 24 января сборщик мусора напал с ножом на трех граждан России, в результате чего им потребовалась госпитализация.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.