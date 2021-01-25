В жилом доме в Баку произошел взрыв, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС страны.

«В городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв в жилом здании, спасатели вытащили из-под завалов двух человек – женщину и ребенка», — говорится в сообщении.

В настоящий момент продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами, вероятно, остаются люди. Причины взрыва также не уточняются.

По сообщениям очевидцев, после взрыва начался пожар. Ударной волной выбило окна в ближайших домах.

Рано утром в субботу, 23 января, в баптистском храме, находящемся в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния), произошел взрыв.