В Уфе произошел взрыв на заводе

На территории завода «Уфаоргсинтез» в Башкирии горят две емкости на открытой площадке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Пожар начался в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Площадь возгорания уточняется. Пожару присвоен четвертый номер сложности.

По данным LIFE, на заводе «Уфаоргсинтез» произошел взрыв. В результате один человек пропал без вести и один пострадал. В настоящее время там горят два резервуара с синтетическим спиртом.

Ранее сообщалось о взрыве в Уфе в двухэтажном доме.