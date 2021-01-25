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Общество. Новости

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В Мексику поставят 24 млн доз российской вакцины «Спутник V»

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Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна рассчитывает получить от России 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшие два месяца.

Об этом он написал в Telegram-канале по итогам телефонных переговоров в российским президентом Владимиром Путиным.

«Я пригласил его посетить Мексику и поблагодарил его за решение поставить нам 24 млн доз вакцины «Спутник V» в следующие два месяца», — сообщил президент Мексики.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что Путин с мексиканским коллегой обсудили поставки российской вакцины «Спутник V» в латиноамериканскую страну.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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