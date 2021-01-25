Человек пропал без вести при пожаре на заводе в Уфе

При пожаре на заводе в Уфе госпитализировали одного пострадавшего, еще один человек пропал без вести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкомитет Башкирии по ЧС.

Пожар двух емкостей 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией начался в цехе газоразделения ПАО «Уфаоргсинтез». В настоящее время на месте работают пожарные.

«На текущий момент из персонала цеха газоразделения неизвестно местонахождение одного человека. Одного пострадавшего госпитализировали. Угрозы распространения пожара нет», — заявили в ведомстве, уточнив, что информация является предварительной.

Ранее сообщалось, что пожару на заводе предшествовал взрыв.