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Общество. Новости

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, 6 июня 2019 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, 6 июня 2019 года

Генсек ООН призвал увеличить производство вакцин от коронавируса в мире

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал нарастить производство вакцин от коронавируса в мире. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мощности по производству вакцин во всем мире должны быть значительно увеличены, лицензии должны быть доступны и должна быть обеспечена доступность вакцин», — сказал Гутерреш.

По его словам, вакцина является глобальным общественным благом. Генсек также призвал увеличить финансирование механизма COVAX, чтобы охватить весь мир.

Ранее глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна рассчитывает получить от России 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшие два месяца.

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