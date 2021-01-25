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Общество. Новости

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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества, 25 января 2020 года Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества, 25 января 2020 года

Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады «Я – профессионал»

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Президент России Владимир Путин провел в понедельник онлайн-встречу со студентами и представителями десятка различных вузов, в ходе которой один из участников, медалист олимпиады «Я – профессионал» Тимур Маннанов выступил с инициативой по созданию специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) при Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ).

СУНЦ помог бы системно готовить школьников к олимпиадам и конкурсам, пояснил свою идею Маннанов.

Путин положительно оценил инициативу студента и поручил проработать ее с руководителями УГНТУ и профильного министерства.

«Дело сейчас даже не в деньгах, - заверил глава государства. — Для этого благородного дела в том объеме, в котором я это себе представляю, мы деньги найдем».

Президент подчеркнул необходимость грамотной и качественной реализации этой работы.

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