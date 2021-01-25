Россия открывает въезд для граждан четырех стран

Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Об этом говорится на сайте российского правительства.

«Для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Авиасообщение с указанными странами возобновится 27 января. Отмечается, что россияне также смогут улететь в любое из этих государств.

Ранее сообщалось, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля 2021 года из-за пандемии коронавируса.