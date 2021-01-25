В Генконсульстве рассказали о состоянии россиян после нападения в Стамбуле

Двое россиян, пострадавших после нападения в Стамбуле, находятся под наблюдением врачей, третьего выпишут в ближайшее время. Об этом рассказали в генконсульстве РФ в городе, пишет ТАСС.

«Генконсульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся. По имеющимся сведениям, подозреваемый в нападении задержан», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что генконсульство внимательно следит за состоянием госпитализированных.

Ранее стало известно, что вечером 24 января сборщик мусора напал с ножом на трех граждан России, в результате чего им потребовалась госпитализация.