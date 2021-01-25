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Общество. Новости

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Ребенок попал под колеса трамвая на севере Москвы

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На севере Москвы трамвай №17 сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

ДТП произошло около 19.00 мск в районе дома 3 по проезду Дежнева.

«По предварительным данным, ребенок отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем. Он госпитализирован, оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в департаменте.

Там добавили, что подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

В настоящее время движение трамваев №17 по проезду Дежнева восстановлено.

Ранее 11-летний мальчик попал под поезд в Петербурге.

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