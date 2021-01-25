Американский инфекционист посоветовал надевать сразу две маски

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что ношение двух масок эффективнее для предотвращения распространения коронавируса. Его слова приводит CNN.

По его словам, ношение двух масок лучше защищает от попадания вирусов и выделений.

«По этой причине можно встретить людей, которые носят два слоя масок на лице или респиратор N95 с клапаном», — объяснил доктор.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют соблюдать масочный режим в общественных местах. При скоплении людей рекомендуется надевать многослойные маски, которые плотно прилегают к носу и рту.

Ранее врачи объяснили, почему не следует носить медицинские маски на улице в мороз.