В Петербурге заявили о снижении числа активных больных COVID-19

В Санкт-Петербурге число активных больных коронавирусом нового типа за минувшую неделю уменьшилось на 7,64%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.

Там отметили. что аналогичный тренд на снижение заболеваемости COVID-19 показывала и госпитализация пациентов с COVID-19 и пневмониями. В совете уточнили, что госпитализаций было осуществлено на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга могут начать постепенно отменять ограничительные меры, введенные в городе из-за коронавируса, при снижении уровня заболеваемости.