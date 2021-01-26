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Общество. Новости

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В Петербурге заявили о снижении числа активных больных COVID-19

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В Санкт-Петербурге число активных больных коронавирусом нового типа за минувшую неделю уменьшилось на 7,64%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.

Там отметили. что аналогичный тренд на снижение заболеваемости COVID-19 показывала и госпитализация пациентов с COVID-19 и пневмониями. В совете уточнили, что госпитализаций было осуществлено на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга могут начать постепенно отменять ограничительные меры, введенные в городе из-за коронавируса, при снижении уровня заболеваемости.

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