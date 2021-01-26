Эксперт назвал сроки снижения в РФ заболеваемости COVID-19

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал, что показатели заболеваемости и смертности от коронавируса нового типа снизятся к середине весны, передает РИА «Новости».

По его словам, ожидается, что до этого срока показатель заболеваемости COVID-19, а также число смертельных исходов уменьшатся, показатели могут сократиться вдвое.

«Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — сказал Тавадян.

Он считает, что уже скоро ситуация может улучшиться, но при этом вакцинация даже с учётом её массового начала проходит медленнее, чем распространяется вирус. По мнению эксперта, для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны COVID-19 обязательна всеобщая вакцинация.