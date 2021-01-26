В Москве во вторник ожидается до +2°С

В Москве во вторник, 26 января, синоптики спрогнозировали до +2°С. В небе будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Согласно данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в районе 0...+2°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -1...+1°С. Ветер подует юго-восточный, южный, 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 740 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.