В России провели более 100 млн тестов на COVID-19

К настоящему времени проведено свыше 100 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что за минувшие сутки было сделано 292 тыс. исследований.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся порядка 648,8 тыс. человек.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 69 918 пациентов, вылечились 3 150 763 человека.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в 68 регионах России снижается скорость распространения коронавируса.