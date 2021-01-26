Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Разработчик «Новичка» готовит лекарство от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Один из разработчиков вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил о намерении в скором времени выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон» для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, препарат действует в отношении вирусных заболеваний, хорошо восстанавливает клетки и ликвидирует цитокиновый шторм, который может возникнуть при COVID-19 и привести к смерти.

Разработчик уточнил, что в средстве соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ и процесс регенерации в тканях. Оно работает не только против коронавируса, но и в отношении красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваний легких.

Ринк отметил, что на данный момент препарат уже проверили на 700 пожилых пациентах-добровольцах. В результате исследований специалисты не обнаружили ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти.

Ранее американские ученые из Медицинского центра Университета Раш разработали молекулу, которая может предотвратить развитие тяжелой формы заболевания COVID-19 .

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.