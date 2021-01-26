Удмуртия отказалась вводить «ковидные паспорта»

В Удмуртии не будут вводить паспорта, подтверждающие, что их владельцы привились от коронавируса. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что сейчас в интернете распространено много непроверенной и фейковой информации, в частности про платную вакцинацию от коронавируса. Бречалов призвал жителей Удмуртии не поддаваться на уловки мошенников, поскольку в России прививка от COVID-19 бесплатная и добровольная. Кроме того, решение о вакцинации должно быть принято исходя из состояния здоровья человека.

«В любом случае перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом. Из этих условий вытекает следующее: никаких ковидных паспортов мы вводить не будем», — подчеркнул Бречалов.

По данным оперштаба, в Удмуртии выявлено более 24 тысяч случаев коронавируса, 331 пациента скончались.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России нет необходимости вводить специальные паспорта вакцинации для сделавших прививку от коронавируса.