В городе Никольское в Ленобласти годовалая девочка отравилась синтетическим наркотиком метадоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу и области.

Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Отмечается, что полицейские получили информацию из больницы. Правоохранители опросили мать ребенка, она заявила, что дочь почувствовала себя плохо поздно вечером 24 января, после чего женщина решила обратиться за медпомощью.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полуторогодовалая девочка отравилась каплями в нос.