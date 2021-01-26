Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Эксперт разъяснила нынешний правовой статус Навального

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Доцент юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук Гаянэ Давидян объяснила правовую ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный.

«В постановлении Химкинского суда от 18 января 2021 года перечислены неоднократные нарушения Алексея Навального как условно осужденного с испытательным сроком от исполнения возложенных на него обязанностей», — напомнила Давидян.

Она подчеркнула, что Навального могли привлечь к ответственности, согласно ч. 5, ст. 11 УИК РФ еще 17 августа 2020 года, когда он в очередной раз не явился на регистрацию.

«18 января  суд применил к нему ч. 4, ст. 46 УИК РФ, как я поняла, по аналогии. Возможно ли применение норм Уголовного-исполнительного права по аналогии? Да, возможно, если это не ухудшает положение осужденного», — констатировала эксперт.

«Подтверждения есть в судебной практике, научной доктрине. Можно ли было пойти другим путем, не создавая правовых головоломок? Да, можно было. Но у нас целая судебная система. И это решение можно обжаловать в установленном законом порядке», — резюмировала Давидян.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.