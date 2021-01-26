В Норильске еще одного фигуранта задержали по делу о сходе лавины

Следователи задержали еще одного сотрудника администрации Норильска в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек во время схода лавины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Уточняется, что задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города.

По данным СК, подозреваемый лишь в мае 2019 года проверял земельный участок в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», где незаконно был построен жилой дом. Подозреваемый подписал акт с ложной информацией о том, что земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества, в результате чего меры по сносу указанной постройки не принимались.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков, в том числе самовольно построенный. Погибли три человека, в том числе ребенок, 14-летний подросток получил травмы.

Сейчас следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении задержанного чиновника меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Норильске работника администрации задержали по делу о лавине.