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Общество. Новости

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Михаил Мурашко Михаил Мурашко

Мурашко: в России заняты 70% больничных коек для пациентов с COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент чуть более 70% развернутых для пациентов с COVID-19 больничных коек заняты. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что всего коечный фонд подразумевает 256 тысяч мест.

Мурашко также добавил, что на амбулаторном лечении сейчас находятся 80% пациентов.

Соответствующие заявления министр сделал на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявили 18 241 новый случай COVID-19.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в стране выявили 3 756 931 случай COVID-19. При этом 70 482 человека умерли, а 3 174 561 пациент выздоровел.

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