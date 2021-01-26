Мурашко: в России заняты 70% больничных коек для пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент чуть более 70% развернутых для пациентов с COVID-19 больничных коек заняты. Об этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что всего коечный фонд подразумевает 256 тысяч мест.
Мурашко также добавил, что на амбулаторном лечении сейчас находятся 80% пациентов.
Соответствующие заявления министр сделал на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
За минувшие сутки в России выявили 18 241 новый случай COVID-19.
Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в стране выявили 3 756 931 случай COVID-19. При этом 70 482 человека умерли, а 3 174 561 пациент выздоровел.