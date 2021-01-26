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Общество. Новости

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

В Кремле назвали «беспрецедентным» уровень насилия со стороны участников акций 23 января

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень насилия со стороны участников незаконных акций в России 23 января «был достаточно беспрецедентным».

По его словам, столкновения в ходе акций были спровоцированы агрессией протестующих.

«Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, ему «не кажется странным», что в отношении ряда протестующих были заведены уголовные дела, в то время как против сотрудников правоохранительных органов — нет.

Столичные суды арестовали 30 человек и оштрафовали 64 человека из-за участия в незаконных акциях 23 января.

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