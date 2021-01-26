Житель Краснодарского края отрубил сестре голову из-за спора о наследстве

В Краснодарском крае мужчина отрубил сестре голову из-за спора о наследстве. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, 24 января к 46-летнему жителю станицы Казанской пришла в гости 55-летняя сестра, с которой они начали выпивать.

«Со слов фигуранта, на следующее утро во дворе дома между ними произошла ссора из-за наследства, оставшегося после смерти родителей. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппонентке несколько ударов топором в область головы и отсек ее», — рассказали в ведомстве.

После убийства мужчина вернулся в дом, оставив тело потерпевшей на улице. В скором времени соседи через забор увидели тело погибшей, о чем сообщили в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Подозреваемый задержан, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил двух родственниц из-за наследства в Подмосковье.