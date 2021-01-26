В Минздраве назвали регионы с лучшей организацией вакцинации от COVID-19

Вакцинацию от коронавирусной инфекции лучше всего организовали в Красноярском и Пермском крае, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Калининграде. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, за последние десять дней количество пунктов вакцинации от инфекции в российских регионах выросло в два раза и достигло 2711.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлен 3 756 931 случай коронавируса. За весь период от инфекции скончались 70 482 пациентов, вылечился 3 174 561 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса.