Хинштейн отозвал запросы по поводу силовика, ударившего женщину в Петербурге

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отозвал обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности полицейского, ударившего в живот женщину на несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — заявил он.

25 января Хинштейн направил обращения в органы в связи с инцидентом. В запросах парламентарий отмечал, что отсутствие решения о привлечении полицейского к ответственности «вызывает широкое возмущение в обществе, подрывая доверие к государственным институтам».

Ранее сообщалось, что полиция извинилась перед женщиной, которую накануне силовик ударил ногой в живот в ходе незаконной акции в Санкт-Петербурге, извинения были приняты. Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение.