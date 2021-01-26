СК: двое участников незаконной акции в Москве задержаны за насилие над правоохранителями

В Москве задержаны двое мужчин, являющихся уроженцами Калмыкии, подозреваемых в применении насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 23 января. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, один из них в ходе несанкционированной акции 23 января вблизи Пушкинской площади нанес находящемуся при исполнении сотруднику полиции несколько ударов в область головы.

В тот же день в Пресненском районе другой мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции остановить автомобиль совершил наезд на полицейского, отметили в СК.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что уровень насилия со стороны участников незаконных акций в России 23 января был «беспрецедентным».