Иран зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о регистрации российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Его слова приводит РИА «Новости».

«Хотел бы вас проинформировать, что вакцина «Спутник V» вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Зариф добавил, что Тегеран рассчитывает закупить вакцину в ближайшем будущем, а также начать совместное производство с Россией.

Вакцина «Спутник V» уже прошла регистрацию в России, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Алжире, Аргентине, ОАЭ, Палестине, Венесуэле и других странах. Ранее в РФПИ заявляли, что в ближайшие две недели вакцина будет зарегистрирована более чем в 25 странах.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».