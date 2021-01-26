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Общество. Новости

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Мошенники начали под видом логистических компаний вымогать у россиян деньги

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«Лаборатория Касперского» выявила новую схему мошенничества, согласно которой злоумышленники под видом логистических компаний рассылают людям на почту фишинговые сообщения, где указывают, что необходимо доплатить небольшую сумму из-за якобы непредвиденных расходов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего контент-аналитика компании Татьяну Щербакову.

По ее словам, в дальнейшем мошенники на фишинговой страничке пользователей просят ввести данные банковской карты.

Как уточнила Щербакова, это те рассылки, которые блокируются антиспам-системами — за исключением систем с мягкими настройками. Она отметила, что в этих фишинговых атаках не применялись действительные пользовательские данные об отправлениях.

В «Лаборатории Касперского» призвали людей внимательно проверять адрес отправителя, если в письме просят указать конфиденциальные данные или перечислить деньги. Также нельзя переходить по ссылкам из подозрительных писем, следует проверять все сведения о доставке на официальном сайте сервиса. Также в организации порекомендовали пользователям установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама.

Ранее Банк России предупредил о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов.

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