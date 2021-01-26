На территории Белоруссии создается совместное с РФ производство вакцины от COVID-19

Россия и Белоруссия создают на территории республики совместное производство российской вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем белорусского правительства Романом Головченко во вторник, 26 января.

Глава кабмина РФ отметил, что 4 января 2021 года российская сторона передала очередную партию тест-системы для выявления COVID-19, в соответствии с решением президентов обоих государств.

В конце декабря 2020 года в Белоруссии объявили о начале вакцинации населения российской вакциной от коронавируса «Спутник V», первая партия препарата прибыла в страну 29 декабря. Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.