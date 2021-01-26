Москвич предстанет перед судом за обстреливание кошек

Житель Москвы предстанет перед судом за то, что он из пневматического оружия стрелял по кошкам, ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД столицы.

Отмечается, что 31-летний мужчина успел причинить вред двум кошкам, одна из них погибла. По показаниям свидетеля, он стрелял по животным из автомобиля на улице Архитектора Власова, а также у дома на улице Гарибальди.

Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК России «Жестокое обращение с животными». Москвичу по данной статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.