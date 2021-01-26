Законопроект о «гаражной амнистии» принят в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

При этом для гаражей, построенных до вступления в силу Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года), будет действовать упрощенный порядок предоставления участков до 1 января 2026 года.

Проект нормативного акта поступил на рассмотрение правительства России в феврале 2020 года, впоследствии он был передан в Госдуму.